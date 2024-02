Denuncian por acoso y agresión sexual a Gerard Depardieu

Una escenógrafa que trabajó en una película con Gerard Depardieu presentó una denuncia formal por acoso y agresión sexual contra el actor, según informó su abogada en una nueva acusación contra el astro francés por comportamiento inadecuado.



La letrada, Carine Durrieu-Diebolt, afirmó que la denuncia fue presentada el viernes. Sin embargo desde la fiscalía de París aseguran que aún no recibieron la misma, mientras que los abogados y el agente del actor no respondieron al solicitar algún tipo de comentarios. La denunciante, de 53 años, declaró que el actor la había tocado de forma inapropiada.



Durrieu-Diebolt confirmó un reporte del medio francés Mediapart, que indicó que los hechos tuvieron lugar durante el rodaje de "Les Volets verts" en 2021, que Depardieu protagonizó junto a la actriz Anouk Grinberg.



En el comunicado, Durrieu-Diebolt señala que el "modus operandi" es similar al descrito por una veintena de otras mujeres que declararon en contra del actor. Además afirmó que "los hechos provocan daños y un impacto psicológico duradero para las víctimas".



Depardieu estuvo en el centro de un creciente número de acusaciones de agresión sexual. En 2022, los jueces de instrucción lo pusieron bajo investigación formal como sospechoso de violación y agresión sexual a la actriz Charlotte Arnould, de 28 años.



Por su parte, el actor negó haber cometido algún delito y rechazó firmemente las acusaciones previas en su contra, a través de sus abogados.



Su medalla de la Legión de Honor, la mayor condecoración de Francia, también se encuentra en revisión a raíz de las acusaciones. Sin embargo, el presidente francés Emmanuel Macron y decenas de personalidades, como la actriz Nathalie Baye y la cantante y ex primera dama, Carla Bruni, salieron a defenderlo. (NA)

Fuente: Noticias Argentinas