Famosa reveló una llamativa forma de higiene personal para no bañarse

Vicky Braier o más conocida por todos como Juariu se ha convertido con el tiempo en una de las especialistas en conocer todos los detalles sobre las redes sociales de los famosos. Además, logró hacerse un lugar en los medios y hoy conduce un programa de streaming.La famosa forma parte del ciclo “Rumis” junto a Sol Pérez, Cachete Sierra, Lizardo Ponce, entre otras figuras públicas. Desde allí hablan de distintas temáticas y conversan con invitados del espectáculo nacional..Ella reveló un detalle de su higiene personal. Hace unos meses cuando estaba en “Cortá por Lozano” contó su rutina para bañarse: “Me baño los lunes, miércoles y viernes. Lo hago de noche para irme a dormir limpia”.La confesión sorprendió a sus seguidores por tener un método diferente de aseo personal. Esta vez volvió a hablar de su higiene y reveló un secreto que realiza para mantenerse limpia sin bañarse constantemente.Mientras estaba al aire del programa, Juariu contó que hace actividad física a la mañana antes de ir al ciclo de streaming., expresó.“Eso lo hago mientras me estoy lavando los zobacos para venir para acá.. Y, al mismo tiempo, mientras que la refrigeración me va secando, me voy peinando y maquillando”, detalló.