Preocupación en Gran Hermano por participantes que tendrían piojos

Los participantes de Gran Hermano continúan procesando los tres ingresos del repechaje. En esta oportunidad, algunos jugadores comenzaron a tener mucha picazón en la cabeza, tomó fuerza la hipótesis de que se contagiaron de pediculosis y apuntaron directamente contra Isabel, Catalina y Joel.Zoe fue de las primeras "hermanitas" en compartir el malestar con sus compañeros. En la cocina de la casa más famosa, la joven comentó: "¡Ay chicos, me picaron piojos a mí! Me pica la cabeza".Joel se ofreció inmediatamente a chequear el cuero cabelludo de la jugadora. "¿Querés que te revise?", consultó, dispuesto a comprobar si la picazón se debía, efectivamente, a la presencia de piojos."Si tengo piojos es porque alguien de afuera me los trajo, porque yo de acá no salgo hace como tres meses", lanzó Zoe, culpando a los reingresantes de infestar al resto de sus compañeros. Joel, que estaba entre los acusados, se desligó: "Puede ser de Isa o Cata".Manzana, uno de los espectadores de la escena, notó el intento del tripulante de cabina y acotó: "O vos". Sin embargo, el estratega continuó haciendo referencia a las extensiones de sus compañeras, que podrían ser la causante de los males dentro del reality.Si la producción confirma que los piojos ingresaron a la casa, deberán entregar productos capilares para que los jugadores inicien un tratamiento adecuado y logren erradicar la enfermedad. Además, necesitarán un peine fino para eliminar las liendres.