Yanina Latorre robó miradas con sensual vestido rosa

Yanina Latorre es una de las personalidades que más conversaciones y debates genera dentro del mundo de los medios. Así como siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, también lo está con la moda y, por eso, se volvió furor con el outfit que lució en el casamiento entre Cande Tinelli y Coti Sorokin.Cande Tinelli y Coti Sorokin dieron el sí en una fiesta exclusiva que tuvo 400 invitados. Entre familias y amigos más cercanos, la flamante pareja festejó su casamiento con una mega celebración en el Dok Haras de la que el matrimonio Latorre participó.En ese contexto, la que más llamó la atención fue Yanina Latorre con el largo vestido (de la diseñadora Camila Romano) que eligió y los condimentos que le puso al look a sus 54 años.Para participar de la boda del año, la panelista lució un outfit tipo barbiecore donde no fue el rosa, sino el color lavanda el que se robó todas las miradas, un tono de tipo pastel que recobró popularidad tras el lanzamiento de la película de Barbie.El vestido elegido por Latorre estaba bordado en su totalidad con pequeñas lentejuelas, agregando detalles luminosos al movimiento de la panelista. Con un osado escote, la parte superior del vestido contaba con finos breteles para que portara comodidad en todo momento.Pero el diseño del vestido no acaba ahí: la pieza llevaba aberturas a ambos lados de la cintura de la mujer de 54 años y un tajo a pocos centímetros de la cadera, lo que generó un efecto visual único a lo largo de la pierna de Yanina.En los pies, la rubia lució sandalias con plataformas en color nude y, para completar, lució el cabello con ondas en las puntas y un make up natural, pero con lila en los labios. Como accesorios utilizó un reloj metálico plateado y delicados anillos en los dedos. (Vía País)