Con el mar de fondo, Cinthia Fernández conquistó corazones

Cinthia Fernández es una de las personalidades más populares de Argentina. En su Instagram tiene más de 6 millones de seguidores que día a día siguen los pasos de la influencer. Con cada foto y video que comparte marca tendencia y deslumbra con cada uno de sus looks. La modelo despliega toda su creatividad y audacia en sus propios diseños de microbikinis. Fie la prenda must de esta temporada. Este traje de baño fue la estrella del verano argentino.Cinthia Fernández posó con una increíble microbikini en color blanco. La parte superior, un corpiño en forma triangular con tiras para sujetar por detrás del cuello y cruzadas alrededor de la cintura. La parte inferior, una bombacha estilo colaless ultra cavada con tiras para anudar.El detalle de distinción a este look se lo dio un pantalón tejido calado que eligió como complemento para darle el toque especial al outfit veraniego. La prenda causó furor entre sus seguidores.Combinó el look llevando el pelo suelto, lacio, con ondas naturales. Utilizó muy poco maquillaje. La modelo disfrutó de una tarde espectacular en el mar. La publicación se llevó miles de likes y los aplausos de todos sus seguidores. La morocha marca tendencia y brilla con cada outfit que viste. (Vía País)