Gran Hermano: Qué jugadores volvieron a la casa tras el repechaje

Después de las intensas campañas, los sorteos y los pedidos en redes sociales, la expectativa llegó a su fin y Gran Hermano dio a conocer quiénes fueron los exparticipantes que reingresaronna la casa más famosa del país. En medio de un clima de ansiedad y nerviosismo, así se vivió el repechaje.Dentro de la casa, los participantes no ocultaban su emoción por conocer los jugadores que se sumarían al reality. En el estudio de GH, las sensaciones eran parecidos, pero con mucha tensión. Así, Santiago del Moro anunció quién era el primer exjugador que no entraría nuevamente al certamen.El primer nombre que apareció en el sobre gris del conductor fue el de Williams. Luego, el comunicador anunció que el cordobés, Hernán Ontivero, correría el mismo destino. Con la placa un poco más reducida, la escribana trajo un documento de color dorado, en su interior contenía el nombre del primero jugador en superar el repechaje. Con mucha expectativa, y en medio del grito del público, del Moro dijo el nombre de:Invadida por la emoción y la felicidad, la pediatra saludó a sus compañeros, se despidió de su mamá con un fuerte abrazo y se dirigió nuevamente al juego.Dentro de la casa, la médica causó un revuelo entre sus compañeros. Tal es así que Agostina se cayó al piso cuando salió corriendo a abrazarla. El recibimiento continuaría con el tierno encuentro con Furia.Fuera de la casa, el conductor del reality anunció dos nuevos jugadores que no entrarían a la casa: Axel, Florencia y Alan. Luego, con la misma metodología, la escribana entró al estudio con un sobre de color dorado, el cual contenía el nombre del próximo participante en entrar a la casa:El azafato estalló de felicidad, saludó a sus compañeros, se despidió de su familia y se dirigió al auto que lo llevaría a la casa. Del otro lado de la puerta, todos los participantes esperaban con expectativa el ingreso de otra persona. La sorpresa y la emoción fue total al ver al joven con la valija.Mientras la expectativa seguía creciendo, Santiago del Moro sostenía otro sobre en sus manos. El conductor anunció el nombre del siguiente participante en quedar afuera del repechaje. Con algo de tristeza, por la noticia que estaba por comunicarles a los exparticipantes, el comunicador anunció que la desilusión sería para Lucía. La salteña había sido la última y más reciente eliminada de la casa.De esta manera, solo tres personas quedaban en placa, Denisse González, Sabrina Cortéz e Isabel De Negri. Después de un largo suspenso, Santiago del Moro explicó que la votación había sido muy ardua, con casi tres millones de votos. Pero todo llegó a su fin con el tercer y último sobre dorado. Con el 49,7% de los votos, el público eligió quevolviera al juego.Una vez de nuevo en la casa, los jugadores continuaban con mucha expectativa. Con todo el grupo sentado frente a la puerta, todos esperaban ver quién era el último en superar el repechaje. La sorpresa fue total cuando todos vieron a la personal shopper e instructora de Taekwondo. Sobre todo Furia y Catalina, quienes solían cruzarse con la rubia. Mirando a la cámara, ambas jóvenes se tomaron la cara y le preguntaban al público: ¿Qué hicieron?.Más allá de las bromas, todos los participantes fueron a recibir a Isabel con buenos gestos. Ahora, el tablero de la casa más famosa del país volverá a reacomodarse. Más aún teniendo en cuenta las sanciones a Zoe -por la información que le adelantó su mamá- y a Furia -quien desobedeció las advertencias de Gran Hermano-. El caso de Juliana es más grave, ya que irá directamente a placa y no podrá ser salvada por el líder, Martín Ku. (TeleShow)