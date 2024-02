Qué dijo Romina Uhrig luego de que filtraran video de “hermanitos” a los besos

Coti Romero y Nacho Castañares quedaron en el centro de la escena después de que se filtrara un video en el que se los ve besándose. En medio de las repercusiones, Romina Uhrig desconcertó a sus seguidores con un llamativo gesto en redes sociales.Como siempre, la exdiputada y exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), se mostró muy activa en sus perfiles sociales. Pero un detalle llamó la atención: en la última semana interpretó varios temas de desamor que cobraron otro significado para sus seguidores después de que se supiera que Nacho tendría un affaire con la correntina.Uno de los últimos fue cuando junto a su prima cantó “Tu amor” de La Joaqui. “Cuando te vi con ella, me quise re matar, pero me muestro chelo, no me vas a ver quebrar. Aunque otra zorra ocupe mi lugar, nene, me vas a extrañar”, fue el fragmento que eligió.Eso no fue todo. Romina además likeó algunos comentarios que deslizaban que ese video podría estar dedicado a sus excompañeros quienes estarían viviendo un affaire.Cabe destacar que en diciembre Nacho y Romina enfrentaron rumores de romance. Ambos desmintieron rotundamente la versión, pero Ángel de Brito aseguró que lo tenía confirmado. “Romina se está comiendo a Nacho Castañares”, sostuvo en aquel entonces el periodista y conductor.Coti Romero volvió a ser el centro de atención este sábado cuando salió a bailar con algunos excompañeros de la casa más famosa del país y fue filmada por varios fanáticos. Uno de ellos grabó el momento justo en el que la correntina le daba un beso en la boca a Nacho Castañares, el exnovio de Lucila La Tora Villar.Por lo que se pudo ver en la filmación, ambos estaban en la barra y compartiendo un vaso de bebida. Con mucha precaución, la persona que estaba a su lado sacó su teléfono y capturó el momento en el que los exhermanitos se besaron apasionadamente.El momento se difundió rápidamente en las redes sociales, donde criticaron duramente a la exparticipante del Bailando 2023 (América) por su actitud. Hasta el momento, ni Coti ni Nacho salieron a dar explicaciones al respecto. (TN Show)