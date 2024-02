El revelador comentario sexual de Wanda Nara: "Con mi propio..."

Foto: Archivo

Wanda Nara sorprendió una vez más a todos sus fans al hablar de su vida amorosa, en medio de la presentación de su tema O Bicho Vai Pegar.



Una periodista le consultó a la empresaria y conductora qué música le gusta tener de fondo durante el sexo, y la respuesta fue contundente. “Con ninguna, con mi propio sonido”, declaró la pareja de Mauro Icardi desde hace una década.



Recientemente, Wanda también compartió detalles sobre su primer encuentro íntimo con su esposo, a quien conoció a través de Maxi López, cuando jugaban juntos. “Antes que yo, ese colchón habrá visto pasar a 200 mujeres, pero después de mí, fue un desastre total. Ya no le sirvió más el colchón”, relató sin filtros.



Y remató: “Al día siguiente, recuerdo los dolores en mi cuerpo porque no estaba acostumbrada a darlo todo. Tomé ibuprofeno cada cuatro horas. Creo que si esa noche no hubiera sido exitosa, no habríamos llegado a donde estamos”, reveló en una entrevista con Rumis. ¡Qué picante! (Ciudad Magazine)