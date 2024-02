Se casaron Cande Tinelli y Coti Sorokin: el vestido de la novia

Finalmente Cande Tinelli y Coti Sorokin contrajeron matrimonio cerca de las 19. Como él ya se casó con quien es la madre de sus hijos, Valeria Larrarte, no pasaron por Iglesias, tampoco fueron a un registro civil, sino que llevaron algo más descontracturado, con la familia presenciando la unión que se realizó en Dok Haras.Pero hay una fiesta, de la cual se fueron conociendo detalles en la semana, y alrededor de las 20 los invitados fueron llegando a Exaltación de la Cruz. Para este parte del evento, además de la familia, también fueron llegando los amigos, y aquellos que no son tan cercanos, pero que querían tener en este momento. Muchos amigos de Marcelo Tinelli. Unos 400 en total.Se conoció que los novios durmieron allí, los más cercanos también eligieron para ahorrar tiempo y poder descansar ante tamaño paso de Cande y Coti. Marcelo, su hijo Lolo y su pareja, MIlett Figueroa, llegaron hoy a la tarde, para cambiarse y estar listos.En cuanto a la lista de invitados, estuvo su mamá, Soledad Aquino, también Paula Robles, madre de sus hermanos Juana y Francisco, pero en la lista negra estuvo Guillermina Valdés, mamá de Lorenzo. Fue a la única que la novia no quiso tener cerca.Pasando al look de la novia, del diseñador Gustavo Pucheta y Fabián Paz (trabaja con Guille Valdés), quien lo analizó fue Verónica de la Canal, en Secretos Verdaderos. “Me impacto, el trabajo que tiene, es como muy barroco, época que me encanta, muy rococo, muy cargado, pero le queda precioso. Ese mix con los encajes, y esos detalles, me encanta”.Es de color blanco blanco (se especulaba con que el principal sea negro, pero será uno de los cambios) una cola enorme, con bordado y lo completó con botas bucaneras al tono y acordonadas, que no se veían porque el diseño le quedaba hasta al piso. Le imprimió ese detalle suyo, que fue aprobado por los entendidos. Nada de zapatos. Ella es diseñadora textil, por lo que también estuvo aportando en la creación.En cuanto al novio, también eligió el blanco, para estar al tono. Relajado, uso una camisa abierta en los primeros botones, un traje y le agregó un detalle que lo representa: un sombrero, también del mismo color. también unos anteojos de sol, un collar de perlas y las uñas negras.Vele recordar que se pidió no usar los celulares. Al parecer, lo iban a tener la famosa canastita para dejarlo, pero apostaron a que todos los invitados usen el sentido común y respeten esa iniciativa. Apenas compartió algo de material su papá Marcelo, y no mucho más.