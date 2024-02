El cumple de Mirtha Legrand, de los particulares souvenirs al imponente vestido

Foto: La conductora lució un espectacular vestido azul con brillos y posó sonriente para las cámaras.-

Mirtha Legrand celebró su cumpleaños número 97 este viernes, con una larga lista de invitados en su casa, luego de haber grabado la emisión de su programa televisivo.En la gran noche de Mirtha estuvieron presentes su hija, Marcela Tinayre, y su nieta, Juana Viale, y tal como había anticipado la diva esta celebración contó solamente con amigos cercanos, entre estos, Susana Giménez, el diseñador Gino Bogani, Claudio Cosano y Jairo, quien la deleitó con sus grandes éxitos en un show privado.Como parte del entretenimiento, Jairo brindó un show exclusivo para agasajar a los invitados con su música. Para esta ocasión, Mirtha le pidió a sus amigos y familiares que no lleven regalos por la situación económica que atraviesa el país.Antes de comenzar la celebración, Mirtha confió que "No quiero que traigan nada porque está todo muy caro, pero seguramente alguno va a venir con regalitos. Yo sé que es un esfuerzo", expresó."Estoy muy feliz, muy contenta. El festejo empezó temprano", aseguró en declaraciones a la prensa, en la puerta de su casa, ubicada en Barrio Parque.Además, destacó que recibió un mensaje del presidente Javier Milei: "Me llamó, muy atento, también dejó un mensaje grabado que se va a ver en el programa de mañana".Los invitados se llevaron de souvenir abanicos de distintos colores con frases de la histórica presentadora como “Lo que no es puede llegar a ser”, “¿Lo digo o no lo digo?” y su mítico “Bastante esfuerzo hago, carajo m...”Al ser consultada por la tradición de cambiar de vestido en plena fiesta de cumpleaños, Mirtha comentó: “Soy muy coqueta, me gusta mucho la ropa y estoy bien de figura. Por eso me cambio los vestidos. Hago una entrada triunfal y cuando llego al comedor de casa todos aplauden. Es un esfuerzo, pero me encanta”.“A veces Marcela me dice ‘Ay, mamá, no hagas eso’, pero yo no lo hago daño a nadie y a mí me da felicidad. Esa es mi personalidad”, explicó respecto a la tradición de lucir un outfit distinto en el momento del brindis.Nacida en 1927, en la ciudad santafesina de Villa Cañas, Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida como Mirtha Legrand, se consagró como una de las mujeres más importantes de la televisión argentina al hacer historia por más de 50 años con sus almuerzos legendarios. En sus inicios se había destacado como actriz, siendo una figura relevante del cine nacional durante muchos años.