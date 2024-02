Eliana Guercio sobre los reclamos docentes: “¿Por qué no eligen otra cosa?”

En las últimas horas, Eliana Guercio se convirtió en tendencia por un comentario que realizó ensobre el conflicto paritario de los docentes y que generó el repudio de las redes sociales."Para todo chico, un docente es un ejemplo. Y cuando un niño ve que es el lugar por donde cortan, en lugar de ponerlos como prioridad, me parece grave como ejemplo para los chicos", comenzó diciendo la panelista."Una vez discutí con una maestra que me dijo 'no somos niñeras'. Yo no digo eso, obvio, los chicos van al colegio a aprender. Y es un lugar donde también lo van a cuidar. Yo tampoco estoy de acuerdo con los paros, pero con ciertos paros. El de los docentes a mí me duele en el corazón, pero por los chicos...", continuó.

Y agregó, preocupada: "A un maestro, uno lo adora, lo ama. Tus maestras, sobre todo de la primaria. Mi maestra Susanita me la encuentro hoy, me pongo a llorar, la abrazo y la quiero toda. Para un niño, es casi una madre el amor que se le tiene. Y ver que tu maestra la que te tiene que amar y ayudarte a crecer y a formarte, dice 'no mirá no te voy a dar clases porque tengo un tema...'"Entonces, en medio de su relato, hizo un comentario que generó el enojo de televidentes y usuarios de las redes sociales. "Yo lo que no entiendo. Las maestras cobraron mal toda la vida., disparó, polémica.Fue allí que Lío Pecoraro la interrumpió y la corrigió al aire: "Bueno, es una vocación...". Pero la mujer de Chiquito Romero, subrayó sobre su postura: "No, cuando dije que era una vocación, me dijeron que ahora estaba profesionalizado. No es más una vocación, entonces es como que decís 'elijamos otra cosa'. Desde que soy chiquita veo que los maestros hacen paro"."Con ese concepto no habrían maestros en la Argentina, sería aún peor", le dijo el periodista Paulo Kablan en desacuerdo con su postura.