Jimena Barón estrenó una canción junto a Los Palmeras

La letra completa de “Elegante”

Jimena Barón acaba de estrenar una divertida y pegadiza cumbia junto a Los Palmeras que se titula “Elegante”. Si bien la cantante sigue deslumbrando con historias de amor y desamor en sus letras, esta vez cambió el punto de vista.Aunque La Cobraque hablan de traición, engaños y dolor, el último lanzamiento es la excepción. En esta oportunidad, la madre de Momo apostó a la ficción ypor sus actos indebidos y por haberle roto el corazón.“Con esta canción que escribí el año pasado, en julio, vuelvo a divertirme y a sumergirme en el mundo de la música para bailar, ser felices y ponerse lindos. Extrañaba mucho esto.reveló sobre el desafío de haberse enfrentado a un nuevo género.En ese sentido, sumó: “Es un género que me hace sentir muy plena, queque me permite ser argentina y no tener que sonar neutral, que me deja componer letras con historias como me gusta a mí”.Sobre la letra, reveló que no contiene ninguna referencia a su vida personal ni a su pasado, siendo que actualmente está felizmente en pareja y las turbulencias no forman parte de su cotidianidad:de cantar, así que ahora no me queda otra que inventar cosas”.“Ya hablé de todos los malvados y hasta les puse nombres de animales. Ya está”, dijo haciendo referencia a sus canciones “La cobra” y “La araña”, en las que habla del triángulo amoroso con Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona.En esta nueva canción, Barón expresa: “Perdón, soy yo, que cuando tomo me descontrolo. Y no es maldad, es equivocarme mi especialidad”.Vos me abrías la puerta, me llevabas a comerSiempre pagabas la cuenta, hacías todo tan bienPerdón, soy yoQue cuando tomo, me descontroloY no es maldad, es equivocarme mi especialidad.En el medio de la fiesta te fuiste a enterar que me vi con alguien más.Pero yo igual la arruiné, cómo la cagué.Yo que no puedo cambiar, quise ser más elegante y me puse a tomaren el medio de la fiesta hablé más de la cuenta.