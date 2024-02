El importante pedido que Mirtha Legrand hizo para su cumpleaños 97

Así celebrará Mirtha Legrand sus 97 años

Mirtha Legrand está cumpliendo 97 años y eligió hablar con TN en lo primeros minutos de su gran día. Con mucha alegría, agradeció por tener buena salud y sorprendió a los televidentes con una revelación: explicó por qué no quiere que le regalen nada esta noche.Consciente de la crisis económica que afecta a la Argentina, expresó: “No quiero que traigan nada porque está todo muy caro, pero seguramente alguno va a venir con regalitos. Yo sé que es un esfuerzo y tengo de todo”.En los últimos años, la diva recibió varios obsequios costosos, aunque el conteo final siempre arroja productos muy variados. “Por ahora recibí muchas flores, pero siempre me regalan de todo. Perfumes, libros discos, jabones. Tampoco hay que comprometer a la gente. Yo aprecio todo, los regalos importantes y los que no. Siempre es una molestia del que regala”, dijo en sus 95.Mirta Legrand soplará 97 velitas este viernes y está muy entusiasmada con el festejo íntimo que realizará junto a sus seres más queridos. TN Show confirmó que también disfrutará de un show en vivo, que estará a cargo de Jairo, a quien ella misma llamó para que entone “Los enamorados”, su canción favorita.Los primeros timbreos se escucharán a las 20.30, hora en la que citó a los invitados. La que volverá a fallarle nuevamente es Susana Giménez, que tras cumplir con las funciones de Piel de Judas en Uruguay se habría trasladado a Miami para descansar.La comida estará a cargo de una prestigiosa empresa de catering en la que la conductora confía ciegamente. Rumores aseguran que el plato principal será ñoquis de sémola en paellera individual, mientras que de postre se servirá algo muy rico con merengue, dulce de leche y frutillas. Luego llegará la gran torta y el momento especial donde Mirtha deberá pedir tres deseos. Fuente: (Tn)