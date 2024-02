El apasionado beso entre Emilia Mernes y Tini Stoessel tras show

Emilia Mernes y Tini Stoessel se llevaron todas las miradas tras su show en la ceremonia de los Premios Lo Nuestro. Después de una extensa gala que premió a los artistas más representativos de Latinoamérica, las argentinas hicieron su presentación en el escenario de Miami con el tema ‘La_Original.mp3′. Sin embargo, las cantantes sorprendieron al público con el final de la canción.En medio de la coreografía del tema, las originales -apodo que recibieron las artistas tras el éxito de su colaboración- cerraron la noche en Florida con un apasionado beso. Inmediatamente, el público estalló en un grito de emoción. Mientras tanto, las jóvenes se reían y se abrazaban.Emilia, La cantante de ‘Exclusive.mp3′ apareció en la alfombra roja con sus clásicos brillos debajo de los ojos pero con un pelo renovado. La joven dejó atrás el lacio y lució un peinado torzado.Además, destacó con un look negro, pantalón acampanado y un crop top cruzado con brillos y flecos. Luego, la oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, llamó a su compatriota para una foto juntas. Allí saludaron, se abrazaron y sonrieron ante las cámaras.En otro pasaje de la noche, la actriz también fue galardonada por su último disco. Así, Tini recibió el premio a Álbum del Año Pop Urbano por Cupido. Una vez sobre el escenario, la joven no pudo ocultar su sorpresa. Al tomar el premio dijo: “No lo puedo creer. No me lo esperaba para nada, absolutamente. Qué locura. Quiero agradecer a la gente que votó y a los que me acompañan hace tanto tiempo, gracias por todo el cariño. Compartir la terna con artistas que admiro tanto es un gran honor. Lo más lindo que tienen los premios es estar acá todos juntos, compartiendo lo que más amamos hacer que es hacer música, y transmitir sentimientos. Cupido fue un álbum muy especial en mi vida, creo que va a ser para siempre así. Así que de vez en cuando vienen bien que te rompan el corazón. Y mi primer Premio Lo Nuestro”.La cantante de ‘Carne y hueso’ incluso se hizo un rotundo cambio de look para la ocasión. Siempre dispuesta a jugar con su pelo, ella no le teme a los colores, los cortos y las intervenciones estéticas en busca de una nueva imagen. Así, después de las trenzas, la artista apareció con el pelo lacio, rubio y un corto flequillo.Con este look sutil pero llamativo, Tini lució un vestido dorado estilo choker de tela lurex (fibra sintética, elastizada y brillate). La artista caminó por la alfombra, sonrió ante las cámaras y luego le cedió el lugar a su compañera.La ceremonia de los Premios Lo Nuestro contó con 180 artistas que compitieron en 38 categorías. Entre ellos, Maluma llegaba como el gran favorito con 14 nominaciones. Le seguían Peso Pluma con 13 y Grupo Frontera con 10. Mientras que Feid y Karol G tenían 9 nominaciones cada uno.Además de la dupla argentina, la edición número 36 de esta celebración contó con las presentaciones de Ricardo Montaner, su hija Evaluna y su yerno Camilo; y Chayanne, quien presentó por primera vez en televisión su tema “Bailando Bachata”.Durante la transmisión, que contó con la conducción de Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale y se hizo una distinción especial por la trayectoria de Ana Bárbara, Don Omar y Olga Tañón, quienes recibieron un galardón en relación a su carrera en la industria.La ceremonia del Premio Lo Nuestro, que se concede por votación popular, se celebra de manera ininterrumpida desde 1989 y honran a los exponentes más destacados de la música latina. (TN Show)