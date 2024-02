Florencia Peña palpitó la previa de sus 50 con una bikini dorada

Florencia Peña hizo temporada este año en Carlos Paz con “Mamma Mía”, el clásico musical en el que fue una de las protagonistas. La actriz se instaló en Córdoba con su familia y recientemente protagonizó una sesión de fotos para la portada de una reconocida revista en la que palpitó la previa de sus 50 años.No hay dudas de que Flor no solo es de las mujeres más lindas del país, sino también de las más talentosas. A lo largo de su carrera, formó parte de interesantes y exitosos proyectos televisivos y actorales, en los que se destacó por su impronta.Si bien en sus redes ya no es tan activa como antes, sobre todo después de que perdió su cuenta de Instagram con más de 6 millones de seguidores, de vez en cuando selecciona material que los usuarios de esta plataforma agradecen con “likes” y comentarios.Para evitar el “hate”, la actriz decidió disminuir las fotos y videos provocativos, sobre todo después de que cerró la etapa de Divas Play, plataforma para adultos en la que fue pionera. Ella fue la primera en cobrar en dólares por contenido subido de tono y luego se animaron otras famosas.Florencia Peña hizo temporada este año en Carlos Paz con “Mamma Mía”, el clásico musical en el que fue una de las protagonistas. La actriz se instaló en Córdoba con su familia y recientemente protagonizó una sesión de fotos para la portada de una reconocida revista en la que palpitó la previa de sus 50 años.Se trata de una bikini dorada, que hizo que resalte aún más el bronceado argentino de este verano. Es que cuando no estaba en el teatro, no se privó de disfrutar de la pileta o del río de Carlos Paz. (Los Andes)