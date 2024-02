Noelia Marzol y su marido hicieron una producción de alto voltaje: las fotos

Noelia Marzol se adelantó a San Valentín y sorprendió con una producción de fotos hot junto a su marido, Ramiro Arias. La bailarina y el futbolista posaron en ropa interior en tonalidades roja y negra.



Desde hace algún tiempo, la artista desarrolla su faceta de diseñadora en una marca de lencería inspirada en el espectáculo teatral Sex. Y, en vísperas del Día de los Enamorados, anunció el lanzamiento del “conjunto Amour”.



“Acabamos de publicar este conjunto edición especial de San Valentín. Y como no podía ser de otra manera, la campaña la hice con mi enamorado. Qué fuego sos @ramiroarias13. Es imposible aburrirse con vos”, escribió junto a una seguidilla de fotos en ropa interior.



Además, hizo una mención especial para la fotógrafa de la campaña. “No podía ser de otra manera. Lu nos sacó la primera foto cuando nos casamos y de ahí en más registró cada momento. ¡Sos increíble!”, aseguró agradecida.



El posteo no pasó inadvertido entre los más de dos millones y medio de seguidores de la bailarina que reaccionaron con todo tipo de comentarios ocurrentes. “En esta sesión de fotos ya hicieron el tercero, jajaja”, “La pareja argentina más linda, con una onda tremenda y unos hijos maravillosos”, “Lo más lindo que tiene la producción es que se los ve divirtiéndose”, “Se viene el tercero”, “Qué lindos son”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron. “Sos extraordinario”: la emoción de Noelia Marzol por un mensaje de su esposo Noelia Marzol fue una de las finalistas del Bailando 2023 (América) y, aunque no pudo dar el batacazo para llevarse el título de campeona, se mostró feliz por el incondicional apoyo de su marido Ramiro Arias.



Horas antes de que se disputara la gran final, el futbolista la sorprendió con un conmovedor posteo.“Me tomo al atrevimiento de decir que soy el único que verdaderamente sabe y ve todo lo que te esforzaste, todo el tiempo que le dedicaste, todos los dolores que te bancaste y te seguís bancando sin decir nada. Las pocas horas de dormir, las mil horas de ensayos, tus funciones del teatro (que inclusive ayer fuiste)”, destacó.ç



“Prepararte tu vestuario a mano... Llegar a casa agotada y sacar fuerzas no sé de dónde para pasar tiempo de calidad con Dona y Alfi. Por esto y otras cosas, te merecés lo que estás viviendo y merecés coronarlo”, aseguró el futbolista, que acompañó la publicación de una foto actual de ella bailando con Jony Lazarte y otra familiar de cuando fue la campeona de ShowMatch, La Academia en el 2021.



A modo de cierre, Arias expresó: “Estoy orgulloso de vos, admiro tu pasión. Te amo, enana, seguí brillando”. “Pd: Dona ya tiene el suyo, vamos por el de Alfi”, dijo en referencia al trofeo.



Al ver la dedicatoria, Marzol no ocultó su emoción. “Ay, Ramiro Arias, estoy llorando a moco tendido. Te amo. No paro de decírtelo. Sos un hombre extraordinario. Gracias por todo. Vos hiciste mucho más que yo para que hoy estemos acá”, aseguró.