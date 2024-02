El sensual look de Evangelina Anderson para una noche de carnaval en Río

Siempre que Evangelina Anderson comparte un nuevo look en su cuenta de Instagram, los usuarios de la aplicación de fotos se revolucionan. Y no es para menos. Esta vez, la modelo y conductora viajó a Copacabana, Brasil y deslumbró con su apuesta de moda nocturna para vivir una noche a pura fiesta y carnaval.Siempre glam, deslumbró con un maxivestido estilo túnica en dorado con brillos muy elegante y fino. Se trata de una prenda de alto impacto con capucha, aberturas cut out en la zona del abdomen y la espalda, y falda larguísima con tajo extremo en el lateral izquierdo de la pieza.Acompañó el estilismo con joyería dorada de lujo: pulseras esclavas con diferentes formas, anillos y un enorme collar que ocupa todo el escote. Para el calzado, eligió un par de sandalias con taco altísimas en color nude, a juego con la prenda estrella.¿El beauty look? Llevó el pelo recogido en una cola de caballo supertirante y baja, con raya al medio. En cuanto al make up, apostó por un diseño megarrecargado a base de sombras en tonalidades oscuras estilo smokey eyes que combinó con un delineado extremo estilo cat eye en total black y máscara de pestañas con efecto de arqueado en negro azabache haciendo juego.Sumó también al maquillaje algo de rubor rosado en las mejillas, iluminador en dorado en ciertas partes de la cara y un labial en color nude tendiente al borravino.En el pie de foto de la publicación escribió: “Baile do Copa. ¡Una de las fiestas más extravagantes y divertidas que vi en mi vida! En mis historias les muestro un poco de lo que fue esta fiesta mágica previa al carnaval. Los salones maravillosos se transforman por arte de magia en un tema que representa el espíritu del carnaval. Inigualable. No se lo pierdan”, seguido de un emoji de la bandera brasilera.Rápidamente, el posteo se llenó de “Me gusta” y comentarios por parte de los usuarios de internet, que no dudaron un solo segundo en dedicarle todo tipo de halagos y elogios.Sin dudas, la delicadeza y el glamour de Evangelina Anderson cautivan a todos los fanáticos de la moda. ¿Con qué otra apuesta fashionista nos sorprenderá en los próximos días?