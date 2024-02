Denunciaron al cantante Dillom por su frase contra Caputo durante un recital

Dillom fue denunciado penalmente por el abogado Jorge Monastersky. Durante su presentación en el Cosquín Rock, el trapero reversionó el hit Señor Cobranza de Las Manos de Filippi, popularizada por Bersuit Vergarabat, y apuntó contra Luis “Toto” Caputo. “En la plaza lo tienen que matar”, dijo ante miles de fanáticos



“Los dichos del denunciado son de suma gravedad. No podemos seguir normalizando la anormalidad. La libertad de expresión tiene límites y son claros, la ley, la ilicitud, el tipo penal que entiendo que se configuró y debe ser investigado por el poder judicial”, sostuvo el letrado en el escrito.



“Pareciera por diversos dichos que con claridad meridiana incitan a la violencia, estarían buscando que un particular atente contra la vida de un funcionario público”, concluye con relación al ministro de Economía. Dillom reversionó la canción Señor Cobranza de la Bersuit Durante su presentación en el Cosquín Rock, Dillom reversionó el hit Señor Cobranza de “Las Manos de Filippi”, popularizada por Bersuit Vergarabat, y cambió uno de sus versos. El trapero apuntó contra Luis “Toto” Caputo y reemplazó “Norma Plá a Cavallo lo tiene que matar” por una polémica frase contra el actual ministro de Economía.



“Me muevo para aquí, me muevo para allá, a Caputo en la plaza lo tienen que matar”, fue el verso que cantó Dylan Masa en el escenario Norte. En la canción original, la banda hacía una fuerte crítica hacia la gestión de Carlos Menem, especialmente al ministro de Economía, Domingo Cavallo.



Tras el exabrupto, Dillom fue tendencia en redes sociales.



El cantante de 23 años, que nació en Once, pero se crio en Colegiales, saltó a la fama en 2018. Sin embargo, desde 2015 empezó con trabajos musicales produciendo canciones en FL Studio, en el Barrio 31. (TN)