Sirena dorada: Graciela Alfano disfrutó del calor desde un yate

Graciela Alfano es una de las figuras que se enaltece de su edad, y sus perfiles en redes sociales reflejan inequívocamente este sentimiento. La mujer no duda en exhibirse con escasa vestimenta o con indumentaria que apenas oculta su silueta.Durante todo el verano, la icónica mujer ha enloquecido a todos sus fanáticos de las redes sociales con distintos contenidos acerca de sus días en la playa, sobre un yate o en cualquier lugar del mundo pero siempre con pocas prendas.Esta vez, su presencia quedó totalmente al descubierto en las plataformas sociales cuando posó frente a su teléfono móvil para luego compartirlo con sus numerosos seguidores. Sin lugar a dudas, son ellos quienes respaldan sus excentricidades, y por eso ella siempre los tiene presentes.El look de esta ocasión fue una bikini en tonos nude que deslumbró a todos y dejó expuesta su figura como una de las más bellas y emblemáticas de todo el país. Con un plano desde arriba, Grace se mostró sobre el yate ya que estaba acostada al grabar el video.Grace es una de las vedettes más importantes de la farándula argentina y siempre se mantiene al top. En paralelo, sus fanáticos no dudan en declarar que es la mejor con cada mensaje que le dejan en sus publicaciones.Fiel a su estilo, la actriz se grabó desde la playa con una bikini celeste que resaltó su increíble figura, la que mantiene intacta a los 70 años. Para ella la edad es solo un número, ya que vive a pleno cada día y sin importar el qué dirán.Incluso, el plano que muchas mujeres evitan, ella lo usó para filmarse mientras bailaba con el mar de fondo y se sinceró con sus seguidores, muchos de ellos parte del público que la sigue desde hace años por su trayectoria en cine, televisión y teatro.“Pintó moverse así hoy. Muy slow motion, sintiendo cada milímetro de mi cuerpo mientras me muevo. Prueben, es toda una experiencia! Los quiero y los bendigo”, escribió al pie de su posteo que superó los 31.500 “likes”, aseguró. (Los Andes)