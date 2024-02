Brillo, color y sensualidad: Alejandra Maglietti derritió a todos en Corrientes

La rubia lució el traje típico de bailarinas de comparsa, por lo que no faltaron los brillos y las plumas que realzaron su sensualidad y se robaron todas las miradas en el corsódromo. Sus curvas tomaron gran protagonismos con esta vestimenta y todos los aplausos fueron para ella.“Hermosa noche la apertura de el Carnaval de la Frontera en Paso de los Libres Corrientes”, escribió la panelista de Bendita al pie de su posteo, el que en pocas horas superó los 46 mil “me gustas”. Además, recibió cientos de mensajes de sus seguidores.“La Argentina mas lindaaaa!”, “Sos todo lo q está bien”, “Tremenda bomba”, “Diosaaa”, “Una princesa”, fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron debajo de su video, el que se volvió viral.La reconocida periodista, modelo, panelista y profesional de las leyes, sigue acumulando éxitos y admiradores en cada uno de sus roles. Con casi 2 millones de seguidores en Instagram, la multifacética figura comparte su vida cotidiana, deslumbrando a sus fans con su atractivo y estilo único.En esta ocasión, Ale Maglietti conquistó las redes sociales al compartir una impactante postal desde las paradisíacas playas de Punta del Este. La periodista no solo demostró su versatilidad sino que también dejó boquiabiertos a sus seguidores con un look de playa que no pasó desapercibido.Con una microbikini rosa, Maglietti desató una ola de elogios y reacciones entre sus admiradores. La combinación de su belleza, el sensual atuendo y el mar de fondo crearon una imagen que rápidamente se viralizó en Instagram, recibiendo miles de “me gustas” y cientos de comentarios elogiosos.Con casi dos décadas en el mundo del espectáculo, Ale Maglietti ha construido una sólida carrera que va más allá de su faceta como periodista y abogada. (Los Andes)