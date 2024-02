Fabián Cubero y Mica Viciconte eligieron termas entrerrianas para las vacaciones

Después de aprovechar las primeras semanas en Mar del Plata para vivir el verano a pleno,Con sede en, que fue hasta la localidad con su esposo y sus dos hijos. En sus redes sociales, el deportista compartió sus sensaciones por estos días de alegría con todos sus seres queridos. “Fueron unos días hermosos. La pasamos increíble, el complejo es de 41 hectáreas, tenés para hacer”, escribió junto a un video donde se lo ve con su hijo más chico en brazos, luego disfrutando de unas rabas y más tarde en el agua con su pareja.Además de nadar en las piletas y aprovechar el sauna, Cubero y Viciconte dieron un romántico paseo nocturno en un barco por el lago artificial del lugar. En sus redes sociales, la exparticipante de Combate subió una serie de imágenes que daban cuenta del día de spa que había pasado con la hermana de su pareja. En las fotos se las podía ver sonrientes, sumergidas en la pileta y luego con batas blancas antes de entrar al sauna.Otra que marcó una fuerte presencia en redes fue la propia hermana del ídolo del club Vélez Sarsfield. En las últimas horas, Sole Cubero compartió un video donde muestra los detalles de cómo vivieron el fin de semana. Junto a la frase “que días hermosos compartimos”, y un emoji de brillos, la familia del exfutbolista resumió los días de felicidad. Con el lago artificial de fondo, en el material se podía ver a Cubero posando y sonriendo junto a sus hijas y Mica Viciconte.El viaje sirvió para que toda la familia pudiera compartir un momento junto. Es que si bien Indiana había viajado antes de fin de año con su papá a Mar del Plata, ciudad de donde es oriunda Mica Viciconte, mientras tanto Allegra y Sienna estaban de vacaciones en Punta del Este con su mamá y su esposo, Manu Urcera. Luego, a mediados de enero, las hermanas más pequeñas viajaron a la Feliz para reencontrarse con su padre, al tiempo que su mamá volvía a Buenos Aires.En ese lapso, el deportista y la influencer enfrentaron rumores de crisis. A pesar de los posteos, las risas y los proyectos de vida, no todo parecía ir bien. Por esa razón, la modelo decidió hablar sobre cómo llevaba sus vacaciones con el exfutbolista. “Estamos parando en lo de mi hermana bastantes días”, señaló Viciconte desde la ciudad costera, en diálogo con Intrusos en el Espectáculo (América).Luego, al ser consultada de forma directa, Viciconte señaló: “Estamos muy bien”. Al escuchar sus palabras, el movilero indagó un poco más y le preguntó si actualmente duermen juntos. Algo molesta por la pregunta, la actriz respondió con ironía y sarcasmo: “Vinimos separados, sí. Le dije andá en un auto, yo voy en otro. Solo hay una habitación para los dos”.En ese sentido, también se refirió a sus peleas con su pareja: “Nos separaron 20 veces y también me inventaron 20 embarazos. Así que todo puede pasar. Y el que fue real no lo sabían. Se enteraron después. Crisis no sé si tuvimos. Peleas normales, sí. Son cosas que pasan”.Así, después de que su pareja declarara, Fabián Cubero tomó el micrófono y habló de cómo vivían en ese entonces las vacaciones en Mar del Plata: “Estamos disfrutando la familia, vinimos a pasar fin de año. Estamos todos, familia completa, estamos con las nenas, mis hermanos, la familia de ella. No costó diseñar estas vacaciones”.