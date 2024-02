Con un vestido multicolor, Sol Pérez se llevó todas las miradas

Sol Pérez, reconocida panelista de la gala de Gran Hermano y figura popular en Argentina, continúa capturando la atención de sus seguidores en las redes sociales con sus llamativos outfits.Con más de 6 millones de seguidores en Instagram, la modelo marca tendencia con cada look que comparte, y su último post no fue la excepción.En una explosión de colores y estilo, Pérez compartió su último look en Instagram, dejando a sus seguidores admirando su elección veraniega. Con el epígrafe “Mucho color, ¿les gusta?”, Sol compartió varias imágenes luciendo un vibrante vestido corto cut out y strapless en tonos naranja, amarillo y rosa.El vestido, que captura la esencia del verano, resalta la figura esculpida de Sol Pérez, combinando elegancia con un toque de atrevimiento. Los cortes estratégicos y el diseño strapless añaden un toque moderno y juvenil al conjunto, reflejando el sentido único de la moda de la influencer.Un detalle llamativo fue la elección de las sandalias. Sol optó por unas sandalias griegas que complementaron a la perfección su atuendo lleno de color.Sin embargo, el toque distintivo radicó en la elección de llevar una sandalia de color rosa y otra de color naranja, creando un contraste llamativo y original. (Los Andes.)