Andrea Rincón desea ser mamá: “Siempre quise, pero no encuentro el momento”

La actriz, Andrea Rincón , dio una entrevista en la cual habló en profundidad sobre los motivos que la llevaron a rechazar la propuesta de casamiento y a continuar con su relación. Y también sobre los proyectos que tiene a futuro: congeló óvulos.”, dijo en una entrevista para Socios del espectáculo. Y agregó que “era algo que tenía pendiente hace años”. “Nunca en la vida busqué un bebé y nunca quedé embarazada. Entonces, dar este paso también era saber si iba a poder ser madre”, sostuvo Rincón y agregó cómo vivió el proceso: “Era una adrenalina y me llenaba de nervios. Decidí hacerlo de una vez por todas, y todas las noticias fueron buenas”. Y siguió: “Si el día de la mañana quiero (ser madre) seguramente lo tengo que buscar de manera natural, pero por ahí quiero más de uno. Entonces, por las dudas, dije ‘me guardo óvulos’”.En tanto, contó que le gustaría tener dos hijos y que incluso, hace años -desde su infancia- ya tiene los nombres elegidos: Libertad y León.”, dijo haciendo referencia al nombre del partido del presidente Javier Milei, a quien se apoda como tal animal. “Mis amigos me dicen que cambie los nombres, pero no lo voy a hacer, los tengo que hace muchos años”, indicó.Por su parte, ratificó que sigue en pareja con Mauricio Corrado y contó cuál fue su reacción al enterarse que había congelado óvulos para ser madre en un futuro. En tanto, aseguró que él la acompañó en el proceso. “Son los tiempos -explicó- Claramente hay un tiempo. Yo no me quiero casar ahora, no quiero tener hijos ahora. Y el amor también es aceptar las decisiones de los otros”.Y agregó una profunda reflexión: “”.En tanto, se refirió a la relación con su novio: “Si querés que me quede, dame el tiempo para que yo vea, y vea en terapia, porque ya todos ustedes saben y fueron testigos (por la prensa), de que las veces que me propusieron casamiento, yo corrí”.“Me debe dar mucho miedo el fallar -consideró-, porque fallé en muchas cosas; yo soy una persona muy imperfecta. Hice muchas cosas mal. Entonces, tengo miedo también de cagarla en esta. Por ahí es eso, ¿viste?”, concluyó Andrea Rincón.