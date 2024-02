“Su locura es real”, dijo hermano de Furia sobre la joven

Juliana Scaglione, participante de Gran Hermano conocida como Furia, tocó el corazón de la audiencia desde su ingreso al reality, donde, además de su particular histrionismo, no dudó en hacer públicas sus reflexiones más íntimas, compartiendo con los espectadores desde su percepción de la vida hasta los más oscuros fantasmas del pasado.Desde conmovedores diálogos imaginarios con su difunta madre hasta relatar el dolor tras la pérdida de sus padres, su habilidad para conectar con las emociones del público es un giro notable en la dinámica de este programa, tradicionalmente conocido por sus conflictos y estrategias de juego.Para conocer más sobre su vida, en LAM (América) fueron en busca del testimonio de su hermano, Ezequiel: “Es genuina, es real. Se maneja así por la vida, con su carácter que te puede gustar o no”, destacó el joven, y aclaró que hay una sola motivación por la cual su hermana decidió ser parte del ciclo: “Entró para ganar el premio”. Sobre este punto, afirmó que el dinero que recibiría ya tiene un destino: “Su sueño es motivar, emocionar, y por ahí lo toma como su plataforma. Por ahí lo invierte para arrancar con su franquicia ‘Furia Gym’”.“Ella miraba Gran Hermano y me decía ‘mirá ese chabón, Alfa’. Yo sé que ella vio todos los Gran Hermano y estudió mucho el contenido”, destacó el hermano de la participante, y analizó su desempeño en lo que va de la actual edición: “La estoy viendo muy firme en estos dos meses. Empezó de una manera muy furiosa, entró con una actitud de dominio y posicionamiento que ella ya tenía planeado”.En los últimos días, también sorprendió la habilidad que tiene la participante para el canto, cuando en momentos en que ordenaba el baño ahí, como si nada, se puso a cantar “Born This Way”, una de las icónicas canciones de Lady Gaga. Inmediatamente, el fragmento se viralizó en redes, cautivando a miles de personas. Días atrás, también, comenzó a cantar: “Si tú quieres bailar. Querrás, sabrás que este es el momento, guapo”. Así, la joven dejó ver su gusto por Bandana.“Cuando ella empieza a cantar así, que no lo había hecho nunca, es porque siente que ‘bueno, laburé, conocí', está relajada, empieza a disfrutar un poquito”, afirmó Ezequiel. Sin embargo, sobre los cambios en el último tiempo, desde su arrasadora llegada, hasta calmar los ánimos y luego volver a mostrarse alterada en medio de discusiones con Manzana, por ejemplo, su familiar aseguró: “Su locura es real, ella es tan potente como cariñosa. Es una locura copada, es la llamada locura y pasión”.A lo largo del certamen, la joven también mostró su habilidad con la guitarra. Junto a otros compañeros, tocó un tema y fue aplaudida por los jugadores que la acompañaban. Al respecto, en las redes sociales también se filtraron videos de ella, antes de entrar en la casa, en los que se la ve tocando la batería. Así la doble de riesgo sorprendió ante las cámaras al mostrar su talento oculto, además de sus estrategias, gritos y polémicos comentarios.La situación familiar de Furia, marcada por la tragedia y el conflicto, generó un interés especial en el público. Según recordó Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), después de la muerte de su madre hace siete años, la participante tuvo que enfrentar difíciles circunstancias, lo que incluyó el deterioro de la salud de su padre y tensiones con sus hermanos, de los cuales solo mantiene contacto con dos. Estos elementos añaden una capa de complejidad a su participación en Gran Hermano, ofreciendo un vistazo a las luchas personales que enfrenta fuera del show. (Teleshow)