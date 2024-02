Romina Uhrig entró en la casa de Gran Hermano y cometió un error

Romina Uhrig entró en la casa de Gran Hermano con la misión especial de poner en órden cada rincón del espacio y dejar todo reluciente con la ayuda de sus compañeros, quienes pareciera ser que no son muy amigos de la limpieza en los ambientes. Sin embargo tuvo un motivo momento, metió la pata y contó cosas del afuera.



Fue entonces que mientras les daba algunos consejos y hablaba de lo feliz que estaba con Santiago Del Moro, Romina no pudo contener la alegría y se le escapó que Daniela Célis y Thiago Medina se convirtieron en mamá y papá, lo cual es algo que los participantes de Gran Hermano no sabían.



En ese momento, Romina comentó: “Me emociono porque es lo que le digo a ellos. Entrar a Gran Hermano me cambió la vida y me enseñó un montón de cosas. Me llevé amigas, tengo sobrinas nuevas...Lo dije”, relató mientras se tapaba la cara por su error.



Fue entonces que mientras les daba algunos consejos y hablaba de lo feliz que estaba con Santiago Del Moro, Romina no pudo contener la alegría y se le escapó que Daniela Célis y Thiago Medina se convirtieron en mamá y papá, lo cual es algo que los participantes de Gran Hermano no sabían.

En ese momento, Romina comentó: “Me emociono porque es lo que le digo a ellos. Entrar a Gran Hermano me cambió la vida y me enseñó un montón de cosas. Me llevé amigas, tengo sobrinas nuevas...Lo dije”, relató mientras se tapaba la cara por su error. (La Cien)