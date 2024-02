Al natural: Evangelina Anderson acaparó la atención con su hermosa figura

Evangelina Anderson no pierde cada oportunidad que tiene para mantenerse al día con sus seguidores en Instagram. Allí la esposa de Martín Demichelis comparte diferentes fotos de su vida diaria, algunas publicidades y colaboraciones con distintas marcas.Los seguidores que tiene la modelo en redes sociales, sobre todo en Instagram, no se cansan de regalarle miles de likes y mensajes en cada posteo y esperan ansiosos sus novedades, no sólo laborales, sino también sobre su vida familiar junto a su esposo y tres hijos.Si bien vivió mucho tiempo afuera del país, Anderson parece no extrañar Alemania y menos en pleno verano, la estación del año que mejor le sienta. Debido a la obligada mudanza que tuvo que hacer su marido para dirigir a River, Evangelina volvió a su tierra y está atravesando un momento increíble.La nacida en Villa Devoto brilla como panelista del programa que conduce Guido Kaczka y, además, les pone mucho énfasis a sus trabajos como influencer a través de la red social de la camarita, en el que tiene más de 3 millones y medio de seguidores.En esta ocasión, la bella mujer compartió una foto en bikini y subió la temperatura. Se trata de una prenda de dos partes, de colores rosa y violeta que, tanto arriba como abajo necesita de ataduras para permanecer pegado al cuerpo.