Sensual y hermosa: famosa deslumbró con bikini negra ultra cavada

La modelo y conductora Zaira Nara sigue dando clases de moda y estilo a través de sus redes sociales. REn esta ocasión, la belleza argentina optó por un osado look de microbikini negra, sumándose así a la tendencia que no abandonan las famosas de todo el mundo.Desde modelos internacionales hasta estrellas del cine y la televisión, el look monocromático en negro caló hondo como símbolo de estilo y sofisticación en las playas de todo el mundo.El total black es un clásico atemporal que nunca pasa de moda, y Zaira Nara demostró por qué es una elección infalible incluso en las cálidas playas brasileñas. Con su estilizada figura y su innegable elegancia, la modelo lució impecable en su microbikini negra, destacando su bronceado veraniego y resaltando sus curvas de manera imponente.Se trata de un modelo de dos piezas muy sencillo con corpiño compuesto por los clásicos triangulitos y una bombacha colaless de tiro alto ultra cavada.Para complementar el look, la modelo hizo gala del famoso “menos es más”. Agregó una gorra con visera tipo cap también en negro, a juego con el equipo de baño y se mostró 100% al natural, sin una sola gota de make up. (Vía País)