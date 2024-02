Madre e hijo trabajan juntos vendiendo contenido a OnlyFans y reparten ganancias

¿Cuánto gana Arthur trabajando con su madre?

Andressa, una celebridad en el mundo del contenido para adultos

Consultado sobre este particular vínculo laboral, el joven DJ y fotógrafo brasileño dijo sabe separar lo profesional de lo personal. No tiene ningún problema en ver a su mamá teniendo relaciones con otras personas siempre y cuando sea por trabajo.Si es exclusivamente por placer, ahí sí que no. “”, dijo Arthur en una entrevista paraEn esa entrevista, el DJ aclaró que también trabaja el plan de rodaje y en la producción de los videos. Y, a veces, da algún que otro consejo en medio del rodaje: “Yo digo 'oh haz esta posición, la luz está mejor aquí'".En diálogo con Chupin, de Rádio Metropolitana, Arthur comentó no siente “ninguna emoción” cuando trabaja con Andressa. "”.De hecho, en ese momento los dos recordaron un día que ella se ensució mientras protagonizaba una escena y él exclamó: “¡Ay, qué asco!”.Andressa comenzó a trabajar en OnlyFans por sugerencia de su hijo en un difícil momento económico que atravesaba la familia.'Mamá, vuelve, empieza de nuevo'. Él entiende que es mi trabajo", explicó Andressa a Focalizando.Arthur empezó grabando a su madre a sus 18 años y se lleva una buena tajada de lo que gana. "".Consultado sobre si se arrepiente o no de haber tomado la decisión de trabajar con ella, Arthur contestó:".El joven de 18 años dice que las críticas no le afectan. "Yo nací en medio de esto, voy a seguir en medio de esto, y hay que aceptarlo. No importa", reforzó.Urach, que tiene alrededor de 3 millones de seguidores en Instagram, es una ex modelo de Miss BumBum en Brasil que hoy día se gana la vida haciendo contenido para adultos en plataformas por suscripción y vendiendo sus propios productos.Al referirse a ella en la nota con Focalizando, Arthur destacó a Andressa como mamá: "Es una persona increíble, una compañera. Hacemos todo juntos. Admiro mucho a mi madre, hoy mucho más que antes. Es una gran madre. Tengo suerte de tener la madre que tengo".