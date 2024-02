Con bikini ínfima y de muchos brillos, La Joaqui subió la temperatura

La Joaqui es una de las cantantes urbanas más importantes de la Argentina y cada vez sorprende más a sus fans con sus looks súper sensuales. Recientemente, se robó todas las miradas en Instagram con un look con piedras y cadenas.El estilo vanguardista y jugado de La Joaqui es tema de conversación entre sus fans y también en quienes aún no la conocen. En TikTok e Instagram se vuelve viral en cuestión de segundos con sus outfits y coreografías cargadas de sensualidad.Recientemente, la artista eligió pasar el fin de semana en una pileta y las postales del descanso en días de calor encendieron la red.La Joaqui compartió una fotografía cargada de sensualidad con un look ultra jugado. Optó por una bikini súper sensual que captó la atención de todos los usuarios que la siguen en Instagram. Para la parte de arriba eligió un top de piedras y cadenas plateadas dejando a la vista bastante piel de su pecho.Debajo de las cadenas, la cantante lució una microbikini negra, con bombacha tipo taparrabos. El detalle también se vio en las piedras que caían de una cadena que recorrió su envidiable figura, la famosa body chain que escala cada vez más en los vestidores de las famosas más sensuales.En el mundo de la moda, la necesidad de incluir un accesorios para el vientre era clara con la irrupción del tiro bajo y, en el caso de la temporada veraniega, de las microbikinis.