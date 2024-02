Vanina Escudero impone la microbikini animal print en el verano

Al igual que su hermana Silvina, Vanina Escudero no deja de sorprender a través de las redes sociales con sus impactantes apuestas de moda cargadas de estilo. En su perfil de Instagram, donde reúne casi 700 mil seguidores, la influencer suele compartir sus mejores looks de verano que, por supuesto, incluyen las famosas y codiciadas microbikinis.En uno de sus posteos más recientes, la it girl dejó en claro que la microbikini animal print es el caballito de batalla para afrontar las altas temperaturas del verano. Entonces se fotografió al borde de la pileta con un modelo de este estilo y deslumbró a los usuarios de internet.¿Los detalles de la apuesta? Se trata de un diseño de dos piezas con corpiño triangular simple y bombacha colaless ultracavada. Ambas piezas están estampadas con un diseño textil de leopardo en tonalidades marrones.Para protegerse de los rayos nocivos del sol, sumó a su look un sombrero de mimbre en color natural, un accesorio que no puede faltar durante esta temporada 2024.En el pie de foto de la publicación, la influencer escribió: “¡Últimos días de sol y vacaciones! Disfruten del verano (cuídense de estas fuertes olas de calor)”. Rápidamente, el posteo se llenó de “Me gusta” y comentarios por parte de sus followers y admiradores.