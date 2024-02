Todos los looks de la alfombra roja de los Premios Grammy

Billie Eilish con chaqueta de Barbie

Taylor Swift, más diva que nunca

Paris Jackson con look total black

Dua Lipa con vestido de pailletes plateado

Miley Cyrus, a puro dorado

Nicki Nicole y Peso Pluma, la pareja del momento

Olivia Rodrigo con vestido de perlas

En este momento, se celebra la 66ª edición de los Premios Grammy 2024 en el estadio Crypto Arena de Los Ángeles. Muchos famosos de la industria musical ya desfilaron por la alfombra roja y deslumbraron a todos con sus increíbles looks de gala.Billie Eilish deslumbró con su look en la red carpet del evento. Llegó con un look black and white para el recuerdo: pantalones negros bien anchos estilo parachute, borcegos, camisa oversized blanca, corbata negra y una chaqueta negra y rosa de Barbie.Taylor Swift era una de las personalidades más esperadas de la noche. La estrella del pop llegó a la red carpet con un look de alto impacto que dejó a todos con la boca abierta. Se lució con un vestido escotado con tajo de alta costura y guantes largos.¿Los detalles de la pieza? Se trata de un diseño off white strapless con efecto drapeado en la cintura, falda XXL con cola y tajo extremo en la pierna izquierda. La parte de arriba del vestido simula ser un corset.Paris Jackson, la hija del Rey del Pop, deslumbró con un look total black de alto impacto. Lució un maxivestido strapless con varias secciones cut out y falda larguísima con un enorme tajo en la pierna izquierda. Lo combinó con sandalias altas y un sobre al tono.Dua Lipa fue la primera en pisar la alfombra roja de los Premios Grammy y, como siempre, lo hizo a puro lujo y estilo. La cantante se lució para las cámaras con un maxivestido de paillettes plateado.¿Los detalles? Se trata de un modelo al cuerpo, con escote en V al infinito, aberturas cut out en la zona de las caderas y mangas y falda larguísimas. Lo combinó con un collar de alto impacto con forma de peces, brillos y pedrería.Miley Cyrus llegó a los Grammy con un look muy audaz, 100% característico de ella. Llevó puesto un vestido estilo cota de malla que deja ver por debajo su ropa interior: unas pezoneras y un culotte hecho con el mismo material metálico.Completó el look con un par de stilettos de terciopelo con taco aguja y un peinado batido al mejor estilo años 80.Considerados una de las parejas con más estilo en la red carpet, volvieron a sorprender en la noche de los Grammy. Nicki Nicole eligió un vestido strapless al cuerpo con silueta sirena y escote corset y su novio Peso Pluma un traje negro con chaqueta con bordados y camisa blanca.Olivia Rodrigo cautivó a los fotógrafos con un look muy delicado. Llevó puesto un vestido de satén color champagne con apliques de perlas en la zona del escote y el ruedo.