Ke Personajes presentó “Piel”, su nuevo tema junto a Tiago PZK

Video: Tiago PZK, Ke Personajes - Piel (Video Oficial)

Se lanzó un nuevo tema musical que tiene a Ke Personajes como uno de sus protagonistas. Lo hizo ayer en compañía de Tiago PZK, otro artista de gran presente musical.Lo hizo a pocas semanas de haberse presentado en la Fiesta de la Playa de Río 2024 en su ciudad natal, donde convocó a más de 30 mil personas.A continuación, el video y la letra:Llevo mucho tiempo queriendoQue esto se déHasta cuando tomo te piensoNo sé por quéMi boca solo quiere besarteMis ojos solo quieren mirarteDame un chanceQue hasta los bandidosSe enamoran tambiénSólo déjame serEl que con ganas te come la pielPero también el que te dice mi amorCómo amaneció, como durmió ustedSolo dejame serEl que con ganas te come la pielPero también el que te dice mi amorCómo amaneció, como durmió ustedDe mi menteNo te saco másCuando estas conmigo, cuántos tragos te tomásSiento tantas cosas con los besos que me dasNo te vayasQuiero estar con vosY que seas lo primero que yo vea al amanecerMamita con vos tengo tantas cosas por hacerNo te quiero perderVen y mátame esta soledadPasemos tiempo de calidadCon vos pasan volando las horasCuando estemos lejosTe vas a acordarEl cielo yo te voy a bajarPero eso no serviría de naPorque vos bebé sos una estrellaUna mujer tan bellaComo ya no haySólo déjame serEl que con ganas te come la pielPero también el que te dice mi amorCómo amaneció, como durmió ustedSólo déjame serEl que con ganas te come la pielPero también el que te dice mi amorCómo amaneció, como durmió usted