Detalles del acuerdo al que llegaron Shakira y Piqué, que incluye a Clara Chía

En junio de 2022, los rumores acerca de una crisis en la pareja dese convirtieron en una confirmación, que derivó un escueto comunicado en redes sociales por parte de la cantante colombiana. Desde ese momento, pese a que ambos pidieron discreción por el bienestar de sus dos hijos, Sasha y Milan, rápidamente todo decantó en uncomenzaron a ser parte de la construcción del detrás de la ruptura. Hasta la expareja se enfrentó judicialmente. Sin embargo, hoy habrían elegido otro camino para firmar la paz.Parece que el enfrentamiento mediático y judicial entre Shakira y Gerard Piqué habría llegado a su fin. A más de un año y medio de su separación, la expareja habría decidido dar un giro en su conflictivo vínculo. No se trata de un acercamiento amoroso, sino que buscarían el diálogo sin intermediarios para tratar todos los asuntos relacionados con sus hijos. Según consignóde Cataluña, ambos persiguenUno de los detalles que confirmaría esta información fue la gran preocupación que tuvo el exjugador del Barcelona al conocer que un hombre fue detenido en Miami al ser acusado de acechar la propiedad de Shakira, tras acosarla constantemente al creer que él era su marido. A raíz de eso, la seguridad de ella y sus dos hijos lo dejó angustiado, por lo que se produjo este acercamiento. Todo eso, según se dijo, en pos de “brindar un ambiente seguro y armonioso” a los dos niños.Pero este nuevo acuerdo no incluiría solo a Piqué, sino que se extendería a las dos personas más importantes para él. Por su parte, su madre, Montserrat Bernabéu, habría tomado la misma postura que su hijo, y retomaría el diálogo con la cantante. Cabe recordar que previo a la mudanza de Shakira a Miami, tras su separación, decidió colgar una gran muñeca de una bruja en el balcón de su casa en dirección a la ventana de su vecina, su exsuegra. Ese accionar habría dejaron en claro que ambas estaban en pie de guerra. Sin embargo, ahora, ambas habrían plantado bandera blanca en símbolo de paz.En la misma línea,, la novia de Piqué y la mujer señalada como la tercera en discordia en el vínculo de los famosos. Hasta el momento, el trato entre los padres de Sasha y Milán no incluía que la joven comparta tiempo con los menores. Sin embargo, este aspecto se habría flexibilizado con una charla entre las partes, por lo que se podrá verlos más tiempo juntos. Por el momento, se desconoce si también realizaron un cambio respecto a los días de convivencia de los niños con su padre.