Murió Carl Weathers, recordado por su rol de Apollo Creed en “Rocky”

, según confirmó su manager Matt Luber.Weathers hizo la voz de Combat Carl en la famosa película de Pixar, Toy Story e interpretó una versión ficticia de sí mismo en un papel recurrente en la serie Arrested Development.Sus otros créditos incluyen las series de televisión Street Justice, Colony, The Shield, Chicago Justice y Brothers, además de las películas Encuentros cercanos del tercer tipo, Death Hunt y The Comebacks.Nacido el 14 de enero de 1948 en Nueva Orleans, Weathers practicó una variedad de deportes, incluidos boxeo, fútbol americano, lucha libre y gimnasia.Mientras estaba en la Universidad Estatal de San Diego obtuvo una licenciatura en artes teatrales, pero en 1970 firmó con los Oakland Raiders como agente libre y jugó ocho partidos en la NFL, durante dos temporadas.Después de su paso por el deporte profesional, Weathers se dedicó a la actuación, consiguiendo pequeños papeles en las películas de blaxploitation de Arthur Marks como Bucktown y Friday Foster, así como apariciones en las series de televisión Kung Fu, Cannon y Starsky y Hutch.Weathers tuvo su mayor papel cuando fue elegido para el papel de Apollo Creed en la primera Rocky, que ganó un Premio de la Academia a la mejor película.El actor encajaba perfectamente en el papel del llamativo y arrogante campeón mundial. Años después, recordó lo inusual que fue el casting."No había nadie con quien leer y dijeron que ibas a leer con el guionista, o sea Stallone. Leímos la escena y al final, no sentí que realmente hubiera andado bien y estaban en un incómodo silencio, así que simplemente solté: 'Podría hacerlo mucho mejor si me consiguieran un actor real con quien trabajar', sin saber que el guionista también era el actor principal".Stallone dijo que no y contrató a un actor parecido para filmar secuencias de peleas en flashback. Años después se reconciliaron y Weathers luego permitió que Stallone usara su imagen en la secuela de Creed, en la que Michael B. Jordan interpreta al hijo de Apollo Creed.