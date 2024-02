Luciana Salazar se bajó la calza al límite: qué detalle llamó la atención

Luciana Salazar sorprendió a sus seguidores de Instagram con una foto subida de todo. Se retrató después de hacer actividad física y se bajó la calza, dejando a la vista la cintura y una parte del glúteo. Sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención de sus seguidores, ya que suele mostrar su lado más hot bastante seguido.Varios usuarios quedaron impactados con el mural que tiene en la zona donde almuerza y cena con su hija Matilda. Se trata de una imagen gigante en blanco y negro de la ciudad de Nueva York, uno de sus lugares favoritos. Otras personas también hicieron hincapié en su piso reluciente, sin una miga ni pelusa.En los últimos días, la mediática fue noticia por contar cuáles son sus medidas y cuántas pastillas toma por día. “Muchos me preguntan cuánto mide mi cintura. Cintura 54/55, busto 95 y cadera 90″, comentó.Sus palabras desataron críticas y también halagos. “¡¡Puro hueso y colágeno!!”, “¿Alguna vez te comés una factura con dulce de leche?”, “Muy flaca”, “Si yo tuviera ese cuerpo lo expondría igual. Critican de envidiosos. Bella”, “Te admiro”, “Divina y la que no soporte que critique”, “¿Sos de este mundo?”, “¿Por qué tantas mujeres critican el cuerpo de las demás? Es hermosa. Dejen vivir”, fueron algunas de las reacciones que se leyeron según detalla