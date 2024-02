Por qué la mejor noche íntima de Pamela Anderson fue con un hombre de 80 años

Pamela Anderson fue una de las actrices más icónicas de la década del '90, no precisamente por su habilidad para la actuación en la serie "Baywatch", sino por su belleza y su historia de vida. Considerada una de las mujeres más sexies del mundo, hoy revela quién fue su mejor amante y sorprende con sus dichos.



En su autobiografía, Pamela contó que fue durante un viaje a Buenos Aires que tuvo su mejor experiencia con un hombre de 80 años que la guió en el baile durante toda la noche. “Fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Me cambió y nunca lo olvidé”, aseguró.



Anderson destacó la suavidad con la que el hombre la tocaba. Eso la habría dejado "sin aliento". Sintió por primera vez que era un "verdadero hombre" que la hacía sentir algo "que nunca antes había sentido".



Pamela Anderson tuvo varias relaciones, pero una de las más recordadas fue con el rockero Tommy Lee. Juntos hicieron un video sexual que se filtró públicamente. Años más tarde, utilizarían esa historia para la miniserie sobre la vida de la actriz.



“Los hombres son mi perdición y he probado todo tipo de ellos. El denominador común soy yo”, expresó Pamela Anderson a sus 56 años.