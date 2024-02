Murió en extrañas circunstancias Masuimi Max, excéntrica conejita de Playboy

A los 45 años, y en extrañas circunstancias, murió la excéntrica modelo e influencer Masuimi Max, que trabajó para revistas eróticas como Playboy y Maxim.De acuerdo a lo que publicó el sitio TMZ, la mujer fue encontrada sin vida en su departamento de Las Vegas, sin que hubiera sospechas de un delito. Sin embargo, no trascendió la manera en la que hallaron su cuerpo.Masuimi Max empezó a modelar en el año 2000 y, desde que inició su carrera, se perfiló con una imagen muy excéntrica y alternativa. Por eso, fue contratada por publicaciones como Maxim, Alt Magazine, Bizarre Magazine y otros medios.Al mismo tiempo, también fue una conejita de Playboy, ya en el último tramo de la vida de Hugh Hefner. Masuimi Max se hacía ver en las fiestas de la mansión del magnate a fines de la década de 2000, cuando esas celebraciones se mostraban en prime time en la televisión por cable.La modelo también tiene varios trabajos acreditados en el sitio de IMDb, principalmente producciones independientes. Cornman: American Vegetal Hero y Giantess Battle Attackm, un papel no acreditado en xXx: State of the Union, protagonizada por Samuel L. Jackson y Ice Cube.En los últimos años se dedicó sobre todo al modelaje alternativo, que mostró a través de su Instagram donde era muy activa: Masuimi Max era la protagonista de shows en los que mezclaba el terror con los rasgos del cabaret, en el que imperaba el maquillaje gótico.En las redes había acumulado una sólida base de fans, con más de 300.000 seguidores en Instagram, y otro tanto en YouTube. Tenía 45 años.Es la segunda modelo erótica que muere en la misma semana. El lunes se conoció el fallecimiento de Jesse Jane, una de las estrellas más famosas del cine pornográfico de mitad de los 2000.El cuerpo de la pornstar de 43 años fue encontrado, junto al de su novio Brett Hasenmueller, por agentes de la Policía de la ciudad de Moore, Oklahoma, que habían ido al lugar por un “control de bienestar”.De acuerdo a lo que informaron voceros policiales al medio local Oklahoma News, la causa de la muerte de Jane y su pareja podría estar relacionada a una sobredosis. En los próximos días, la autopsia y el informe forense determinarán qué ocurrió.