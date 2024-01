“La que puede, puede”, afirmó y modeló enterizas ultra cavadas

Cinthia Fernández no deja de compartir jugados looks en microbikini. Sin embargo, en las últimas horas, le panelista ha dejado en claro que las enterizas cavadas también ocupan una parte importante de su guardarropas.A través de un posteo en su feed, la influencer mostró dos de sus modelos enterizos preferidos para afrontar las altas temperaturas de estos días: un diseño animal print en tonalidades marrones y otro liso, en total black.De lució con un traje de baño enterizo con estampado de leopardo en tonos marrones. Se trata de una pieza lisa con bombacha con moldería de colaless.Ese no fue el único diseño que eligió para hacerle frente al verano. En otra de las tomas del video, se mostró supercanchera con un traje de baño enterizo en total black. Se trata de un modelo muy escotado, confeccionado en morley, con una abertura cut out en la zona del abdomen.En el pie de foto de la publicación, la mediática escribió: “La que puede, puede...”, seguido de un divertido de emoji de carita con lentes. Luego, aprovechó para interactuar con sus seguidores y disparó una pregunta: “Team enteriza siempre. ¿Y ustedes? ¿BIKINI O ENTERIZA?”.