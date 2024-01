“Bailando por un sueño” cerró su 15ta. edición Con pico de 8,3 puntos de rating

La 15ta. edición del concurso de baile de celebridades "Bailando por un sueño", que regresó en septiembre pasado y a su nueva casa en América luego de cuatro años fuera del aire, finalizó anoche con el triunfo de la influencer Tuli Acosta y un pico de 8,3 puntos de rating, aunque no logró superar a "Gran Hermano", que promedió los 17,3 puntos en su séptima gala de eliminación.



Según datos de la medidora Ibope Kantar Media reproducidos por el sitio especializado television.com.ar, al momento de su apertura, el programa de Marcelo Tinelli comenzó a las 21.51 con un piso de 5,9 puntos tras la emisión de "LAM", y para las 22.30 había llegado a su tope en esta última velada en la que Acosta venció a la actriz y bailarina Noelia Marzol.



Pasada la medianoche, el propio conductor anunció al aire que la final había conseguido un récord al recibir más de cuatro millones de mensajes del público, que por apenas una décima le dieron el triunfo a la influencer y a su pareja de baile, Sandro Leone.



"Estamos felices de haber hecho este programa en un año complicado para la Argentina. Uno no siente que trabaja, porque la pasa muy bien acá, pero muchas familias viven de esto y me da felicidad", se despidió Tinelli al término de la emisión, agradeciendo también a su equipo de producción.



Así todo, "Bailando..." no pudo con el fenómeno de "Gran Hermano", el ciclo animado por Santiago del Moro que comenzó a las 22.31 y dominó los ratings del lunes con su doble eliminación -en la que Denisse y Alan fueron los elegidos para salir del juego-, muy por encima también de "Los 8 escalones", que consiguió un promedio de 7,3 puntos en la hora y 40 minutos que se extendió el programa conducido por Guido Kaczka por eltrece.



En tanto, "Escape perfecto" fue, con 11,6 puntos, el segundo programa más visto del día y uno de los diez envíos que hicieron a Telefe el canal más consumido de la jornada, que dejó el segundo encendido más alto del prime time (27,8) en lo que va del 2024.