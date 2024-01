Jimena Barón en microbikinis: “Los piropos de mujeres son mi medicina”

La actriz y cantante Jimena Barón posó con un diseño de base beige con vivos en off white. El corpiño de la dupla es simple, triangular. La bombacha, en tanto, es diminuta, colaless y cuenta con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.Pero ese no fue el único modelo que la influencer usó. En otra ocasión, se mostró con un traje de baño de dos piezas negro con vivos marrones. ¿Los detalles de la apuesta? El corpiño es triangular y la bombacha es XXS.Las microbikinis mixtas también son furor. “La Cobra” combinó el corpiño de un traje de baño en total black con la bombacha bordó de otro conjunto y marcó tendencia entre sus fanáticos y admiradores.¿Otra de sus apuestas de moda? Desde la playa, se lució con un traje de baño de dos piezas con corpiño total black liso y bombacha estampada de base beige con dibujos de lunares marrones. Siempre atenta a los detalles, elevó el look de verano con un par de lentes de sol estilo aviador.Apostando por un equipo mucho más llamativo y colorido, la influencer deslumbró con un traje de baño enterizo en turquesa, uno de los tonos que más se impone entre las celebridades del momento. Se trata de un modelo texturizado, confeccionado en morley, con moldería cerrada y bombacha colaless.Fiel a su estilo, la artista sumó al estilismo un par de lentes de sol semitransparentes con vidrio amarronado y marco metálico plateado. Además, llevó el pelo suelto y mojado post chapuzón en el mar.