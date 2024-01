Volvió a trabajar como modelo y no ahorró en sensualidad

Ingrid Grudke volvió a trabajar como modelo con uno de sus fotógrafos preferidos, Santiago Turienzo, y compartió un video reel en su perfil de Instagram de algunas de las capturas que se lograron durante el photoshoot.En las imágenes, se lució con algunas de las últimas tendencias de la moda: conjuntos de lencería en negro, prendas con transparencias y denim con brillos.En primer lugar, la rubia deslumbró con una dupla de ropa interior en negro azabache. Se trata de un conjunto simple y sencillo con corpiño triangular y bombacha de tiro alto estilo vintage.Sin embargo, eso no fue todo. Completó el estilismo con un par de botas bucaneras de charol XXL de alto impacto con abertura cut out en el delantero de la capellada y taco aguja superalto.Los complementos no pudieron faltar. La modelo elevó el estilismo con un par de guantes transparentes negros y un make up megarrecargado a base de sombras en tonalidades lilas para la zona de los párpados que acompañó con máscara de pestañas total black, contouring en los pómulos, iluminadores en ciertas partes de la cara y un labial en color nude con acabado mate.En otra de las capturas, Grudke deslumbró con un equipo a puro brillo. Llevó el mismo corpiño negro, pero esta vez lo combinó con un pantalón de jean celeste de tiro bajo con aberturas cut out en los laterales, detalles de argollas metálicas plateadas en los costados y un estampado silver metalizado en algunas secciones de la tela, a modo de manchas.En composé, la rubia se untó los brazos y las mejillas con glitter en tonos plateados y llevó el pelo suelto peinado con gomina.Finalmente, sumándose al último capricho fashionista que eligen las famosas, se mostró para las cámaras con un vestuario full transparencias.¿Su look? Se trata de un minivestido bien ceñido al cuerpo en total black completamente translúcido que deja ver por debajo su ropa interior: un crop top tipo strapless en tela de punto y una bombacha estilo culotte de tiro medio.La prenda es de mangas largas, con moldería irregular con picos y un tajo en la pierna izquierda. Un par de sandalias negras con taco aguja y tiritas tipo pulsera fueron el toque final del estilismo que, sin dudas, generó revuelo en la aplicación de fotos.