El enojo de Wanda Nara por una supuesta cláusula de “infidelidad”

Wanda Nara se hartó de los rumores que comenzaron a circular sobre el contrato de Mauro Icardi en el Galatasaray y rompió el silencio en sus redes sociales. A la empresaria, y representante del futbolista, no le gustó nada que medios del exterior replicaran una fake news referente a los negocios de su esposo.“Desde la Argentina surge un sensacional rumor sobre la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi: según Revista Noticias, si el delantero del Galatasaray engañara a su pareja, tendría que indemnizarla con una suma equivalente a casi 100 millones de dólares. Un contrato desarrollado por la firma legal de Wanda”, dice la publicación que la mediática compartió en sus historias de Instagram.Furiosa por los trascendidos, Wanda negó que esa cláusula fuera cierta: “Los peligroso de inventar estupideces es que si uno no aclara, después lo repite todo el mundo. La imaginación no tiene límites”. “¿A quién se le ocurre semejante mentira y disparate? Entiendo que una nota mía vende, pero hace rato que se van de tema”, concluyó.