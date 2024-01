Fanática del deporte y la vida fitness, Ximena Capristo, luce radiante a los 46 años. En las últimas horas lució su espectacular figura en una serie de imágenes, a la vez que dejó junto a las mismas una reflexión-“Cuando uno tiene tiempo libre tu cabeza piensa. Qué poco me falta para cumplir años que es inevitable”, comenzó la morocha que soplará las velitas el próximo 27 de enero.“El envejecer es opcional”, resaltó enseguida.Y completó: “Yo en este momento me siento plena, reflexiono siempre de lo que hice y de lo que me quedó pendiente, también agradezco y sigo disfrutando que la vida que es muy corta. No te quedes con la ganas de nada. El finde tiramos la casa por la ventana”, anunció.