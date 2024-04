“Dejen el teléfono y encuentren a la gente”, el mensaje del Papa a los jóvenes

El Papa Francisco recomendó a los jóvenes “dejar el celular” y “encontrar a la gente” para no convertirse en “profesionales del teclear compulsivo”, durante un acto con ellos en la ciudad italiana de Venecia.



“Les digo, no se aíslen, busquen a los demás, hagan experiencia de Dios juntos, sigan caminos de grupo sin cansarse. Podrían decir: ‘Pero a mi alrededor todos están con los teléfonos, pegados a las redes sociales y a los videojuegos'”, explicó el pontífice.



Pero animó: “Vayan sin miedo a contracorriente: tomen la vida entre las manos, pónganse en juego, apaguen la televisión y abran el Evangelio, esto es demasiado ¿eh?. Dejen el celular y encuentren a la gente”.



El papa mantuvo este encuentro con los jóvenes venecianos a las puertas de la basílica de Santa María de La Salud, adonde llegó en lancha tras visitar la cárcel femenina de la Giudecca en este viaje a Venecia de apenas cinco horas.



A los jóvenes explicó que el teléfono “es muy útil para comunicarse” pero pidió estar atentos a cuando “impide encontrar a la gente”.



“Usen el teléfono, vale, pero encuentren a la gente. Sepan lo que es un abrazo, un beso, un apretón de manos, las personas. No olvidéis eso, usad el teléfono pero encontrad a la gente”, recomendó.



Porque, sostuvo, “la vida reclama ser donada, no gestionada, saliendo del mundo hipnótico de los videojuegos que -dijo- anestesia el alma”.



“Muchachos, no sean profesionales del teclear compulsivo sino creadores de novedad”, terminó.