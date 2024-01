Los detalles del casamiento de la periodista Carolina Amoroso

En agosto del año pasado, Carolina Amoroso anunció su compromiso con Guido Covini, su novio. El músico interrumpió un show de Parientes, la banda en la que toca, para declararle su amor y a partir de ahí comenzaron todos los preparativos para la gran boda.La fiesta se llevará a cabo el 27 de abril. “Ya está decidido”, le dijo la conductora de Está pasando a“Estamos felices porque algunas de las personas más importantes para nosotros que están afuera, me refiero a familia y amigos, van a poder venir muchos de ellos, así que estamos contentos por el esfuerzo que están haciendo”, expresó.Sobre el lugar elegido, la periodista especializada en internacionales adelantó: “Es un salón pero tiene un lugar con mucho verde. Queda por la zona norte. Apuntamos a que sea una mezcla de aire libre al inicio y después ya en el salón”.Definida la locación, otro de los pilares claves en una boda es. “Lo va a hacer Gabriel Lage. Ya tenía en mente algo. Había mirado muchas referencias y mis amigas me habían mandado también, y a partir de algo que vi en el inicio de la búsqueda de referencias que mandó una de mis amigas, Agos, dije ‘bueno, me parece que es por acá’. Le mandé a Gabriel y él pensó algo muy propio. Tomó esa idea y lo transformó en algo totalmente distinto, con su impronta, pero con el espíritu de lo que yo quería. Así que bueno, ya hubo como una primera prueba del boceto del vestido y elegimos la tela, así que la próxima prueba ya es con el vestido bastante armado”, anticipó Amoroso.Consultada por la, Carolina contó que ya hay algo definido, pero no puede dar mayores precisiones sobre el tema. De salir todo bien, viajará con su futuro marido a distintos países de otro continente.El músico está muy entusiasmado por uno de los días más importantes de su vida. “Mi futuro esposo es la mejor persona del mundo para emprender algo que bajo otras circunstancias para mí sería superestresante. Él es supercompañero, está muy entusiasmado pero a su ver es superrelajado, así que toda la ansiedad que yo tengo me la va calmando con mucho pragmatismo. Él es más resolutivo, es ingeniero, entonces su cabeza de ingeniero le ayuda perfecto. Él es más del Excel y yo más de los papelitos sueltos”, destacó entre risas la conductora.