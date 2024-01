Con un video hot, reveló: “Hace 10 días no voy al gym y por ende no como bien”

Ayelén Paleo saltó a la fama hace más de 10 años cuando fue vinculada sentimentalmente con Santiago Bal. Allí se desató un escándalo con Carmen Barbieri, ya que era la pareja del capo cómico. En ese tiempo tomó una gran repercusión mediática.Ahora se encuentra distanciada de los medios e hizo un cambio rotundo en su vida. Se dedica al fitness y en sus redes sociales comparte sus rutinas de entrenamiento. Alejada de los escenarios, encontró su nueva pasión en el deporte y cuidado de su cuerpo.La modelo deslumbró en Instagram compartiendo con sus seguidores una serie de videos en donde se puede observar su escultural cuerpo muy trabajado. Posando en microbikini negra se llevó todas las miradas.Ayelén Paleo, lució un espectacular microbikini negra con brillos. La parte superior, un corpiño triangular con tiras para sujetar y la parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada.La modelo mostró su figura y acompañó la publicación con una reflexión sobre los días de celebraciones: “Hace 10 días no voy al gym y por ende no como bien para nada jaja y ni hablemos de los tragos, hoy arranco con todo nuevamente”.Sus seguidores le dijeron que se encontraba muy bien y que no era necesario que vaya al gimnasio, publica el portal