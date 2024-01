Revelaron el motivo por el que Wanda Nara contó ahora que tiene leucemia

Espectáculos Wanda Nara combinó un traje de baño XXS con un calzado millonario

Wanda Nara tiene leucemia mieloide crónica, según informó en las últimas horas. Si bien hace tiempo se rumoreaba con que padecía esa enfermedad, la empresaria no lo había confirmado.De ese modo, el periodista Ángel de Brito reveló por qué la hermana de Zaira contó ahora que tenía leucemia y no antes."Me dijo que lo subió ahora porque no quería dar pena ni lástima, generar toda esa cosas en el Bailando italiano. Me dijo: ‘Si yo hubiese hecho público antes todo el diagnóstico, me iban a decir que daba lástima para ganar el Bailando. No quería mezclar esta situación", dijo."Es viejo, y lo publiqué yo. Nunca lo quise publicar y ahora sí porque muchos seguían diciendo que mi enfermedad es mentira. Hay gente que es así, por eso, cuando terminó el Bailando, lo puse", completó de Brito sobre la charla con Nara.Nara hizo un balance de su gran 2023, en el que irrumpió el diagnóstico de leucemia. En ese sentido, la modelo compartió varios momentos de su año, entre ellos un parte médico sobre la enfermedad que posee.La leucemia mieloide crónica (LMC) es una enfermedad cancerígena en la médula ósea que consiste en el aumento desmedido en la producción de algunas de las células que la misma produce.