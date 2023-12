Cinthia Fernández posó al natural y dejó un mensaje por fin de año

Cinthia Fernández siempre está atenta a las últimas tendencias y así lo deja en claro en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, la morocha no pierde cada oportunidad para compartir con sus fanáticos algunas de sus mejores producciones, así como detalles de su vida personal y hasta algunas publicidades, pero esta vez no hubo ni sensuales coreografías ni canjes.Pasadas la Nochebuena y la Navidad, celebraciones que compartió junto a sus 3 hijas, Cinthia Fernández compartió un carrousel de imágenes luciendo un sensual conjunto deportivo de Calvin Klein y totalmente al natural, sin maquillaje y disfrutando del atardecer. El look lo completó con un par de trenzas cosidas, uno de los peinados de la temporada.En ese marco, dejó una reflexión: “Un año que se va. A veces solo necesitas mirar atrás y felicitarte por cada prueba que pudiste vivir, resistir y superar. Reconoce que eres fuerte y valiente por llegar hasta acá”, comenzó.“Se viene un año de muchos cambios, de vencer miedos, de independizarme en muchos sentidos, de cumplir sueños y otros nuevos que empiezan a aparecer. Vamos por un 2024 con todo”, completó en el epígrafe de las imágenes en las que se la ve disfrutando de la puesta de Sol en un lago.