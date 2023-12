Yanina Latorre dio detalles de su rejuvenecimiento íntimo: cuánto le costó

Yanina Latorre contó que se sometió a un procedimiento estético para rejuvenecer sus partes íntimas. "Me hice un láser por adentro y por afuera para que quede tullida. Es buenísimo”, aseguró la panelista de LAM.



“Es un láser que te engrosa la pared de la vagina, es como una ecografía transvaginal, te lo meten y te dan disparos", detalló Yanina.



"Es para la . . . seca, para las que tienen escape de pis, es para prevenir. También me inyecté plasma rico en plaquetas, no me dolió porque te ponen anestesia", continuó revelando Latorre.



"Ayer todavía estaba con las gasas, hoy rejuvenecí. Ayer me ardía, estaba molesta", confesó la panelista que, al ser cuestionada sobre el precio del tratamiento, contestó que es caro porque se paga en dólares. Si bien al principio no quiso decir la cifra, terminó diciendo que “sale 700 dólares”.



La precursora en hablar sobre los beneficios de esta técnica fue Jésica Cirio, luego de anunciar su separación de Martín Insaurralde en junio de este año. “Ahora sí, ya salí de la intervención, fueron 15 minutos, muy rápido, les cuento de qué se trata. Me hice un láser en las partes íntimas que te ayuda a rejuvenecer, a mejorar la piel. Está buenísimo y yo me lo vengo haciendo todos los años, me lo hago una vez por año porque, más allá de cuidarnos por fuera también tenemos que cuidarnos por dentro. Y me parece que es algo que hay que mantener y cuidar”. (NA)