Flor Vigna se cansó de las críticas y lanzó un fuerte descargo

Flor Vigna expuso que varios usuarios le envían mensajes negativos y contó cuál es la actitud que tomó para hacerles frente.



Sus declaraciones fueron este sábado en PH: Podemos Hablar (Telefe), luego de que Flavio Mendoza contara los mensajes negativos que lee sobre él y su hijo en TikTok o Instagram. Por eso, la cantante buscó darle una recomendación y se refirió a su propia experiencia.



“Uno cuando es valiente tiene que pasar por un momento de ser ridículo”, reflexionó Flor. “A mí me pasa un montón desde que empecé a producir mi música. Mucha gente me tilda de ridícula y en realidad estoy empezando a hacer lo que quiero ser”, sumó la novia de Luciano Castro a su testimonio.



Luego, habló de todas las críticas que recibe cuando elige la ropa que le gusta usar en los eventos o en sus videoclips. “Me pasa mucho que en una alfombra roja me pongo un vestido de Verónica de la Canal y me dicen: ‘¿Así te tenés que vestir nena? Siempre te vestís mal’”, dijo y mencionó a la reconocida diseñadora.



Sobre este tema, reconoció: “A mí me gusta vestirme de otra forma. Es muy normal que tengas un aval dentro de lo que está permitido”. Además, explicó que al tener “autenticidad” siempre se van a recibir críticas, pero que el “premio” llega después de atravesar esos momentos.